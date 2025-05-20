Врач Морозова поделилась советами по лечению ротавируса у детей

Понедельник, 19 мая. «Крым 24».На сегодняшний день, к сожалению, не существует каких-либо специфических лекарств против ротавируса, однако есть целый ряд довольно действенных рекомендаций по борьбе с ним.
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