В Воронежской области проходит форум автопутешественников «За Горизонт».

В Воронежской области проходит Общероссийский форум «За Горизонт». Мероприятие, на которое из всех уголков страны съезжаются известные автопутешественники, чтобы рассказать о своем опыте, интересных и порой непредсказуемых маршрутах.
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