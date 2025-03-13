´Есть у нас огород,там зеленый лук растет´.

Садить огород на подоконнике - это не только интересно, но и очень полезно. Вы только посмотрите, с каким интересов воспитанники средней группы участвуют в посадке огорода на подоконнике! Мы уверены, что такие занятия помогут воспитанникам сформировать уважение к природе и научат их заботиться о ней .
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