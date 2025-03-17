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Макрон предложил разместить европейских военных на Украине без согласия России

Макрон предложил разместить европейских военных на Украине без согласия России

Европа планирует направить войска на Украину, заявил Эммануэль Макрон. Пророссийские силы в Николаеве воспринимают это как вторжение.

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