Аграриям Подмосковья рассказали о возможностях нового сервиса «Мой экспорт»

На цифровой платформе «Мой экспорт» начал работу новый государственный сервис Россельхознадзора. С его помощью компании и индивидуальные предприниматели могут в электронном виде оформить разрешение на ввоз в Россию подконтрольной продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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