Представлен деревянный модульный ЦОД. Он должен помочь сократить углеродный след

Американская компания Vertiv разработала дата-центр из древесины, изготовленной с учетом требований к устойчивым методам ведения хозяйстваНа производство цемента приходится около 8% мировых углеродных выбросов, поэтому деревянные ЦОД могут стать экологичной альтернативой традиционным кампусам, отмечают в Vertiv.
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