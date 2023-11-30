Представлен деревянный модульный ЦОД. Он должен помочь сократить углеродный след

Американская компания Vertiv разработала дата-центр из древесины, изготовленной с учетом требований к устойчивым методам ведения хозяйстваНа производство цемента приходится около 8% мировых углеродных выбросов, поэтому деревянные ЦОД могут стать экологичной альтернативой традиционным кампусам, отмечают в Vertiv.