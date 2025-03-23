Фабрики лжи: почему в США приостановили работу «Голос Америки»* и «Радио Свобода»* только сейчас

Уходит эпоха, без шуток. Американский президент Дональд Трамп росчерком пера прекратил финансирование Агентства США по глобальным медиа, которое координировало работу таких СМИ как «Голос Америки»* и «Радио Свобода»*.
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