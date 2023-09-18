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Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Сафиуллин стал 55-м, Кория поднялся на 14 строчек

Чемпион «Челленджера» в Щецине Федерико Кория поднялся на 14 строчек. FedEx ATP Rankings Положение на 18 сентября 2023 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11795 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8535 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7280 4 (4) Хольгер Руне (Дания) 4710 5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4615 6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4515 7 (7) Янник Синнер (Италия) 4465 8 (8) Тэйлор Фриц (США) 3955 9 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3560 10 (10) Александр Зверев (Германия) 3030 15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2135 55 (56) Роман Сафиуллин (Россия) 902 63 (63) Аслан Карацев (Россия) 853 72 (82) Ринки Хиджиката (Австралия) 769 80 (73) Доминик Тим (Австрия) 736 82 (96) Федерико Кория (Аргентина) 732 86 (86) Александр Шевченко (Россия) 705 93 (102) Бенжамен Бонзи (Франция) 660 94 (81) Майкл Ммо (США) 654 106 (107) Павел Котов (Россия) 578 163 (161) Иван Гахов (Россия) 388 237 (239) Рафаэль Надаль (Испания) 255   Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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