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Пронедра

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Источник дохода: как украинские чиновники зарабатывают в Мариуполе и Бахмуте

Источник дохода: как украинские чиновники зарабатывают в Мариуполе и Бахмуте

Источник дохода: как украинские чиновники зарабатывают в Мариуполе и Бахмуте Евгения КомароваВ течение последнего года события на политической арене Украины приняли неожиданный оборот, оставив в прошлом планы политиков Киева относительно возвращения Крыма.

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