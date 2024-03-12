Источник дохода: как украинские чиновники зарабатывают в Мариуполе и Бахмуте Евгения КомароваВ течение последнего года события на политической арене Украины приняли неожиданный оборот, оставив в прошлом планы политиков Киева относительно возвращения Крыма.
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