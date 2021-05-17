Четыре человека пострадали в результате аварии с участием трамваев в Казани

В Казани произошла серьезная авария с участием двух трамваев. В результате происшествия, согласно предварительным данным, пострадали четыре человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Татарстана.
В Казани произошла серьезная авария с участием двух трамваев. В результате происшествия, согласно предварительным данным, пострадали четыре человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Татарстана.
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