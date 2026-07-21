Войну с Ираном назвали болотом для США

Война с Ираном — это болото для США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Как отмечает издание, в Белом доме боятся, что у президента США Дональда Трампа быстро заканчиваются способы вывести страну из непопулярного и дорогостоящего конфликта в преддверии промежуточных выборов.