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Войну с Ираном назвали болотом для США

Война с Ираном — это болото для США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Как отмечает издание, в Белом доме боятся, что у президента США Дональда Трампа быстро заканчиваются способы вывести страну из непопулярного и дорогостоящего конфликта в преддверии промежуточных выборов.

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