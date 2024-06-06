«На грани ужасного»: стало известно, что ждет США из-за решения по Украине

это равносильно ядерной войне только умирать будем мучительно и подольше и планете конец!

СЕ

Сергей Евсеенко

Не стоит по отношению к США, Британии, ЕС проявлять милосердие. Они разрешают бить украинцам своим оружием по РФ, значит в ответ - разрешить хуситам бить не только флот, но и территории, при этом передав " хуситам на ответственное хранение" оружие - вплоть до Посейдона.