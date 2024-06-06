Русская весна
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Русская весна

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«На грани ужасного»: стало известно, что ждет США из-за решения по Украине

«На грани ужасного»: стало известно, что ждет США из-за решения по Украине

Москва ответит Вашингтону на разрешение украинским военным наносить удары американским вооружением по российской территории, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
это равносильно ядерной войне только умирать будем мучительно и подольше и планете конец!
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12 час.
СЕ
Сергей Евсеенко
Не стоит по отношению к США, Британии, ЕС проявлять милосердие. Они разрешают бить украинцам своим оружием по РФ, значит в ответ - разрешить хуситам бить не только флот, но и территории, при этом передав &quot; хуситам на ответственное хранение&quot; оружие - вплоть до Посейдона.
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10 час.
life style
Ещё то, что основное население живёт вдоль их западного и восточного побережий
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10 час.

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