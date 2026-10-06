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Царьград

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Хакер PalachPro взломал украинские дата-центры Минобороны

Хакер PalachPro взломал украинские дата-центры Минобороны

Российский хакер PalachPro сообщил о взломе украинских дата-центров, получив доступ к документам Минобороны и ВСУ.

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