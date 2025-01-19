«Китайский новый год» в Европе: «поднебесный дракон» сожрет немецкий автопром

В интервью РИА Новости глава департамента стратегических и финансовых коммуникаций Volkswagen Кристофер Хаус опроверг информацию о том, что Volkswagen может продать свой завод в Германии, который он готовится закрыть китайской компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии