Переговоры о назначении Гвардиолы главным тренером сборной Италии зашли в тупик

Переговоры между итальянской футбольной федерацией (FIGC) и Хосепом Гвардиолой о назначении испанского специалиста главным тренером сборной Италии зашли в тупик из-за разногласий по финансовым условиям, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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