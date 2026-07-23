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Регионы России

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Переговоры о назначении Гвардиолы главным тренером сборной Италии зашли в тупик

Переговоры о назначении Гвардиолы главным тренером сборной Италии зашли в тупик

Переговоры между итальянской футбольной федерацией (FIGC) и Хосепом Гвардиолой о назначении испанского специалиста главным тренером сборной Италии зашли в тупик из-за разногласий по финансовым условиям, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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