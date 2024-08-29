Грядки после лука и чеснока не оставляю пустыми: засеиваю их этим и диву даюсь Юлия ЧелкановаПосле сбора урожая лука и чеснока у многих садоводов возникает вопрос: что делать с освободившимися грядками? Не оставлять же их пустыми! Я нашла идеальное решение, которое не только помогает заполнить пространство, но и защищает от сорняков и вредителей.