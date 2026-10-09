Зеленский сообщил о масштабных повреждениях украинской энергетики после обстрелов

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал киевлянам с родственниками или друзьями за пределами столицы рассмотреть возможность временного переезда из-за сложившейся ситуации.
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