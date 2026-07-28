"Теперь Грузия - это страна, где есть угроза жизни женщине": европейцы массово отменяют брони на отдых

ИА Регнум Несколько лет назад грузины на пустом месте учинили скандал в парламенте из-за того, что представитель российской делегации сел не в то кресло.
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