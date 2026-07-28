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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Теперь Грузия - это страна, где есть угроза жизни женщине": европейцы массово отменяют брони на отдых

"Теперь Грузия - это страна, где есть угроза жизни женщине": европейцы массово отменяют брони на отдых

ИА Регнум Несколько лет назад грузины на пустом месте учинили скандал в парламенте из-за того, что представитель российской делегации сел не в то кресло.

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Комментарии
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Виталя Васюков
Вам надо закрыть все границы как а ссср  чтоб не лазили где попало .
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1 м.
ВВ
Валентин Воробьев
Знал я этих генацвале ещё во времена ссср и хорошо помню
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1 м.
НН
Наталия Николаевна Дрозденко
А че,настоящий мачо,не каждый грузин справится с женщиной.
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1 м.