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«Герани» разнесли штаб наемников из Британии под Киевом, выбивали аэродромы врага, повреждено несколько бортов, удары по Украине на сегодня, 24 января

«Герани» разнесли штаб наемников из Британии под Киевом, выбивали аэродромы врага, повреждено несколько бортов, удары по Украине на сегодня, 24 января

«Герани» разнесли штаб наемников из Британии под Киевом, выбивали аэродромы врага, повреждено несколько бортов, удары по Украине на сегодня, 24 января Юлия СоколоваВС РФ не только отражали массированную атаку противника, но и продолжали работу по ослаблению военного потенциала врага.

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