«Герани» разнесли штаб наемников из Британии под Киевом, выбивали аэродромы врага, повреждено несколько бортов, удары по Украине на сегодня, 24 января Юлия СоколоваВС РФ не только отражали массированную атаку противника, но и продолжали работу по ослаблению военного потенциала врага.