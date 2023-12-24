(по мотивам реальных событий) Она сразу понравилась ему - маленькая, озорная рыжая кошечка. И он взял над ней шефство.
Верность
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
!!!
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9 час.
Zoia Goldshtab
Ну вот ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ С НАМИ,ОЛЕГ??????
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7 час.
Элеонора Коган
Ох, Олег, я читаю и плачу. Так трогательно кот любил свою рыжую красавицу, спасал её, кормил и лечил!!!И хорошая и добрая женщина и её преданный муж спасли эту чудесную парочку!!!Хорошо, что женщина обратила на котика внимание, пошла за котом и увидела рыженькую кошечку!!!И прекрасно, что у них появилось потомство, три чудесных малыша, продолжение рода!!!И котик теперь самый счастливый на свете отец и так же любит свою рыжую красавицу!!!И не говорите теперь что у животных не бывает любви. Есть такая вот кошачья необычная любовь!!!Здоровья всей этой прекрасной семейке!!!!И долголетия!!!!
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4 час.
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