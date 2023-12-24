Элеонора Коган

Ох, Олег, я читаю и плачу. Так трогательно кот любил свою рыжую красавицу, спасал её, кормил и лечил!!!И хорошая и добрая женщина и её преданный муж спасли эту чудесную парочку!!!Хорошо, что женщина обратила на котика внимание, пошла за котом и увидела рыженькую кошечку!!!И прекрасно, что у них появилось потомство, три чудесных малыша, продолжение рода!!!И котик теперь самый счастливый на свете отец и так же любит свою рыжую красавицу!!!И не говорите теперь что у животных не бывает любви. Есть такая вот кошачья необычная любовь!!!Здоровья всей этой прекрасной семейке!!!!И долголетия!!!!