В Петропавловске-Камчатском стражи порядка задержали трех иностранцев, которые обвиняются в жестоком избиении двух 24-летних жителей города.
Трое иностранцев жестоко избили двух мужчин в Петропавловске-Камчатском
Комментарии
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Виталий
Странно. Раньше, в 70-е -80-е годы Петропавловск- Камчатский был закрытый город и въезд только по спецразрешению. А сейчас -свободный? Даже по Камчатке не везде можно было перемещаться советским людям Пример - южная часть Авачинской бухты с почтовым индекс 51, 52 и т.д. Какие иностранцы? И порядка было больше.
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14 час.
EV
Evgeni Velesik
В 1975 году, чтобы туда попасть нужен был вызов работодателя!
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13 час.
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