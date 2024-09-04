Трое иностранцев жестоко избили двух мужчин в Петропавловске-Камчатском

Виталий

Странно. Раньше, в 70-е -80-е годы Петропавловск- Камчатский был закрытый город и въезд только по спецразрешению. А сейчас -свободный? Даже по Камчатке не везде можно было перемещаться советским людям Пример - южная часть Авачинской бухты с почтовым индекс 51, 52 и т.д. Какие иностранцы? И порядка было больше.