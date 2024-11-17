Союз журналистов России: ЮНЕСКО проигнорировало убийства российских репортеров

Союз журналистов России (СЖР) готовит письмо в ЮНЕСКО с вопросами относительно доклада гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле о безопасности журналистов за 2022-2023 годы, где вообще не упомянуты российские СМИ и репортеры.
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