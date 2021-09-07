До сих пор с ужасом и обидой вспоминаю свой день рождения

Мне 25 лет, недавно я стала мамой. Не то чтобы это имеет отношение к моей истории, которой мне хотелось бы поделиться, но возможно это стало катализатором того, что я пишу здесь, так как воспоминания касаются детства и отношения с родителями.
Мне 25 лет, недавно я стала мамой. Не то чтобы это имеет отношение к моей истории, которой мне хотелось бы поделиться, но возможно это стало катализатором того, что я пишу здесь, так как воспоминания касаются детства и отношения с родителями.
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