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Путин подписал закон о бесплатном ЭКО для вдов участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий бесплатное проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для вдов участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

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