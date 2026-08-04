Путин подписал закон о бесплатном ЭКО для вдов участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий бесплатное проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для вдов участников специальной военной операции (СВО) на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии