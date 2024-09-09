Названы накопительные счета сентября со ставкой 20%

На Банки.ру появилась подборка накопительных счетов со ставкой 20% годовых.В последнее время банки предлагают хорошие условия, поэтому накопительный счет можно открыть прямо сейчас, считает главный аналитик Банки.
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