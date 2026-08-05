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FT: Россия готовится усилить ограничения на поставки газа в ЕС

Financial Times сообщает о подготовке России к ужесточению ограничений на поставки газа в страны ЕС. По данным издания, Москва якобы увеличивает число судов в так называемом «теневом флоте» для перевозки сжиженного природного газа.

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