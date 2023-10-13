Почему в СССР строили самолеты, а в России с этим …проблема?

Государственная программа по развитию авиационной промышленности на 2013 – 2025 год была утверждена еще в 2014 году, но спустя столько лет почти не было попыток понять, почему же нам так и не удалось вернуть звание «авиационной державы».
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