Русофобские газеты в Эстонии бедствуют после прекращения финансирования из США. Но эстонцы не спешат на помощь

После того как выяснилось, что американским агентством по международному развитию (USAID) финансировались сотни проектов не только на Украине, но и по всему миру, приостановка финансовой помощи США поставила под угрозу существование не только «самых честных» украинских СМИ, но и беглых российских либералов.
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