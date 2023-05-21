Быстрым шагом от господ к автохтонам

«Куй железо, пока горячо» должно быть написано на памятнике президенту США Джо Байдену. Пока Европа погружена в военное противостояние, США пользуются моментом и окончательно превращают Старый Свет в свою колонию, устанавливая правила нового мира.
«Куй железо, пока горячо» должно быть написано на памятнике президенту США Джо Байдену. Пока Европа погружена в военное противостояние, США пользуются моментом и окончательно превращают Старый Свет в свою колонию, устанавливая правила нового мира.
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