"Мы договорились…" – семь сенсаций от Путина и восемь от Трампа

Путин и Трамп сделали заявку на мировую сенсацию, меняя правила глобальной игры. От вражды к сотрудничеству – такие цели поставили перед своими странами президенты.
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