Китай запускает "Шэньчжоу-20": три новых тайконавта летят на станцию "Тяньгун"

Китай готовится к запуску "Шэньчжоу-20", направляя трёх тайконавтов к орбитальной станции "Тяньгун". Экипаж проведёт на станции шесть месяцев, а старт состоится с космодрома Цзюцюань с использованием ракеты "Чанчжэн-2F".
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