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Аэропорт Далласа начал вырабатывать энергию от реактивных струй взлетающих...

Аэропорт Далласа начал вырабатывать энергию от реактивных струй взлетающих...

Аэропорт Далласа начал вырабатывать энергию от реактивных струй взлетающих самолётовВ энергетический баланс Техаса добавился уникальный и единственный такой в мире источник энергии — модульная ветряная турбина JetWind для выработки электричества от реактивных струй взлетающих самолётов.

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