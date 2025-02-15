Аэропорт Далласа начал вырабатывать энергию от реактивных струй взлетающих самолётовВ энергетический баланс Техаса добавился уникальный и единственный такой в мире источник энергии — модульная ветряная турбина JetWind для выработки электричества от реактивных струй взлетающих самолётов.