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Германия попыталась запретить русскому послу почтить память советских героев. Ответ оказался жёстким

Германия попыталась запретить русскому послу почтить память советских героев. Ответ оказался жёстким

Власти Германии попытались запретить русскому послу в Берлине почтить память советских героев, которые освободили Европу от нацизма.

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Комментарии
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Eduard
А тут на праздник не прийти.Присем они виноваты! Мы им Германию объединилиа они?
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21 час.
Leonid PlиGin
Жесткий ответ России - это рекламная замануха, чтобы люди клюнули и прочли текст, в котором не содержится ничего интересного.
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20 час.
zs
zhanna simonova
Мертвые души.
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3 час.
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