Пропагандиста террористической «Партии исламского освобождения» осудили на 7 лет

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил сторонника международной террористической организации «Партия исламского освобождения»* («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») к 7 годам колонии за оправдание и пропаганду экстремизма.
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