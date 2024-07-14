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Синоптики рассказали, когда дожди уйдут из Челябинской области

Синоптики рассказали, когда дожди уйдут из Челябинской области

Но сегодня вешать на гвоздик зонты и плащи преждевременно.Сегодня, 14 июля, в Челябинской области определять погоду продолжает Южный Циклон.

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