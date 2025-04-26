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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс обновил собственный рекорд, набрав 35+ очков в матче плей-офф в 40 лет

В третьем матче серии против «Вулвс» баскетболист записал на свой счет 38 очков в возрасте 40 лет и 116 дней.

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