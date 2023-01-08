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Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Нефтяник», МБА примет «Пересвет-ЮФУ» и другие матчи

В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.

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