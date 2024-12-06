🔨 Житель Ленинского района получил 13 лет колонии за госизмену «Суд квалифицировал действия подсудимого по ст.
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🔨 Житель Ленинского района получил 13 лет колонии за госизмену «Суд квалифицировал действия подсудимого по ст.