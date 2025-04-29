Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Признают чухонцы наши новые границы или нет-Россию-матушку здесь совершенно не колышет... 😁 Для россиян такие , как ...Финны посыпались ...
  • Амара Карпова
    И народ знает💯Божий суд-строгий суд👍Никто не избежит от Божия суда🙏Кто свёл счёты с ...
  • Амара Карпова
    Этого грязного старика в погонах🤮не пора ли отправить на пенсию? Это он старый алкоголик🤮со старческим маразмом💩по...Теперь и военкор ...

Искусственный интеллект оживит фотографии ветеранов для акции "Бессмертный полк"

Искусственный интеллект оживит фотографии ветеранов для акции "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк онлайн" обновляется: ИИ поможет восстанавливать архивные фото ветеранов. Ольга Занко отметила участие 500 тысяч волонтёров в организации памятных мероприятий в Год защитника Отечества и 80-летие Победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх