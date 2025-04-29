Искусственный интеллект оживит фотографии ветеранов для акции "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк онлайн" обновляется: ИИ поможет восстанавливать архивные фото ветеранов. Ольга Занко отметила участие 500 тысяч волонтёров в организации памятных мероприятий в Год защитника Отечества и 80-летие Победы.
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