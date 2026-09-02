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Текслер: Минэнерго поручено увеличить лимиты топлива в Челябинскую область

Текслер: Минэнерго поручено увеличить лимиты топлива в Челябинскую область

Поставки топлива в Челябинскую область будут увеличены, поручение Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак, об этом 2 сентября написал губернатор региона Алексей Текслер в своем канале в «Макс».

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