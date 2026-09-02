Текслер: Минэнерго поручено увеличить лимиты топлива в Челябинскую область

Поставки топлива в Челябинскую область будут увеличены, поручение Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак, об этом 2 сентября написал губернатор региона Алексей Текслер в своем канале в «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Парламентская опп...
- Армии Индии и США...
- Глава ЕКА отверг ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым