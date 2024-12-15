Читательница Мойки78 Юлия напоминает, что зима - это еще и красота. (Сложно не согласиться). И показывает сказочно укутанные снегом деревья на перекрестке Туристской улицы и Богатырского проспекта.
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Читательница Мойки78 Юлия напоминает, что зима - это еще и красота. (Сложно не согласиться). И показывает сказочно укутанные снегом деревья на перекрестке Туристской улицы и Богатырского проспекта.