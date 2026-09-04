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Нижегородская правда

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Более миллиона тонн зерна намолотили аграрии Нижегородской области

Более миллиона тонн зерна намолотили аграрии Нижегородской области

Более 1 млн тонн зерна намолотили аграрии Нижегородской области. По оперативным данным регионального министерства сельского хозяйства, обмолочено 359 тысяч гектаров.

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