Более миллиона тонн зерна намолотили аграрии Нижегородской области

Более 1 млн тонн зерна намолотили аграрии Нижегородской области. По оперативным данным регионального министерства сельского хозяйства, обмолочено 359 тысяч гектаров.
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