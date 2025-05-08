«Поезд Победы» сделает остановку в Иркутске и Ангарске 8 мая

8 мая по Восточно-Сибирской железной дороге проедет «Поезд Победы» — передвижной музей, посвященный Великой Отечественной войне, сочетающий в себе реалистичные экспозиции и современные технологии, сообщает Восточно-Сибирская железная дорога.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии