Дмитровец
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Дмитровец

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Собянин поздравил работников нефтегазовой промышленности и отметил их мужество

О роли нефтяной и газовой промышленности для столицы заявил Сергей Собянин, поздравив работников отрасли с профессиональным праздником.

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