Четвертый фестиваль современного искусства стартовал в Ярославле

В Ярославле стартовал четвертый фестиваль современного искусства от Российской академии художеств. По словам губернатора региона Михаила Евраева, за время проведения фестиваля его посетили уже свыше 30 тысяч человек.
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