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Вероника Степанова: «Для популяризации лыж устраивать гонки в Вершине Теи правильнее, чем в Подмосковье»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о том, зачем проводить этапы Кубка России в Вершине Теи, откуда невозможно организовать телетрансляции соревнований.

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