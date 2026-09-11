Пашинян заявил о намерении Армении искать альтернативу российскому газу

Армения намерена сократить зависимость от одного поставщика газа и при наличии возможностей закупать топливо из дополнительных источников.
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