В Тюмени сотрудники транспортной полиции вместе с юными железнодорожниками сплели маскировочную сеть для СВО

В рамках комплексной программы патриотического воспитания и профилактики правонарушений среди подростков сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте капитан полиции Лилия Здесева и лейтенант полиции Ирина Мухаева организовали для воспитанников Тюменской детской железной дороги (ДЖД) уникальный мастер-класс.
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