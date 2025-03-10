В Тюмени сотрудники транспортной полиции вместе с юными железнодорожниками сплели маскировочную сеть для СВО

В рамках комплексной программы патриотического воспитания и профилактики правонарушений среди подростков сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте капитан полиции Лилия Здесева и лейтенант полиции Ирина Мухаева организовали для воспитанников Тюменской детской железной дороги (ДЖД) уникальный мастер-класс.