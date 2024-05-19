Тульские артиллеристы-десантники уничтожили группу украинской пехоты

На одном из участков в ходе воздушной разведки было выявлено скопление живой силы вооруженных сил Украины.
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