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Число погибших во время беспорядков на стадионе в Индонезии увеличилось до 174

Число погибших во время беспорядков на стадионе в Индонезии увеличилось до 174

pxhere.com Количество жертв беспорядков на стадионе в Индонезии возросло до 174. Трагедия произошла в Маланге после футбольного матча между командами «Арема» и «Персебая», сообщил заместитель губернатора провинции Восточная Ява Эмиль Дардак.

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